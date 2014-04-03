中国汇市：人民币即期早盘随中间价微贬，供求均衡走势仍无明显方向

* 人民币兑美元即期随中间价微贬

* 供求基本均衡，波动空间缩窄至约50个点子

* 市场缺乏方向，交易保持谨慎

路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期汇率 周四随中间价微幅走贬。结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。

一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.2068元，上日收报6.2056元。今日人民币兑美元中间价 为6.152元，上日中间价为6.1493元。

受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位。

全球汇市方面，欧元周四在亚洲盘初小幅受压，市场转趋审慎，因预期欧洲央行可能在今日稍后的政策会议后发表温和的评论。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2260/80，上日尾盘为6.22。

北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2073/82元，上一交易日尾盘报6.2026元。