中国汇市：人民币即期早盘随中间价微贬，供求均衡走势仍无明显方向

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
* 人民币兑美元即期随中间价微贬
* 供求基本均衡，波动空间缩窄至约50个点子
* 市场缺乏方向，交易保持谨慎
路透北京4月3日 - 人民币兑美元即期汇率 周四随中间价微幅走贬。结购汇相对仍较为均衡，盘间维持相对较窄的波动空间。交易人士亦称预期较为分化，需要等3月份更多数据提供指引。
一股份行交易员称，最近的方向都不是很明确，需要看看下周的进出口数据。“感觉央行的大规模干预应该已经结束了，前段时间那么疯狂的贬值应该不太会再次出现。当然小小规模的（干预）不能排除，接下来就看经济形势了。”
北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.2068元，上日收报6.2056元。今日人民币兑美元中间价 为6.152元，上日中间价为6.1493元。
受新业务维持扩张和预期指数上升等推动，汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)连续第二个月上涨，创下四个月最高位。
全球汇市方面，欧元周四在亚洲盘初小幅受压，市场转趋审慎，因预期欧洲央行可能在今日稍后的政策会议后发表温和的评论。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2260/80，上日尾盘为6.22。
北京时间11:57，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2073/82元，上一交易日尾盘报6.2026元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 李然; 审校 吴云凌)
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。