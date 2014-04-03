离岸人民币：中航国际三年期点心债以4.85%定价，认购倍数4倍--IFR

路透香港4月3日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中航国际三年期点心债以4.85%定价，较初始指导利率5.125%低了27.5个基点，并获4倍认购。

此批债券共发行15亿元，获60亿元、82个帐户认购。在热烈认购下，指导利率由最初的5.125%，最终下调至4.90%。票面利率为4.80%。

按地域分，香港投资者占76%，新加坡8%，亚洲其他地区13%，新兴市场3%。

投资者类别中：资产管理/基金44%，银行22%，私人银行29%，保险3%，其他为2% .

该期债券发行人为AVIC International Finance & Investment Ltd.，由中航国际提供无条件担保。承销商为中银国际、摩根士丹利和永隆银行。

中航国际隶属于央企中国航空工业集团，前身是1979年成立的中国航空技术进出口总公司，业务板块包括：国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技以及资源开发。旗下上市公司包括中航国际（香港） 等。

惠誉给予发行人＂BBB”评级，展望＂稳定＂；债券预期发行评级亦同。债券将在4月10日交割，2017年4月10日到期。