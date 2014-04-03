离岸人民币：中航国际三年期点心债以4.85%定价，认购倍数4倍--IFR

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
路透香港4月3日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中航国际三年期点心债以4.85%定价，较初始指导利率5.125%低了27.5个基点，并获4倍认购。
此批债券共发行15亿元，获60亿元、82个帐户认购。在热烈认购下，指导利率由最初的5.125%，最终下调至4.90%。票面利率为4.80%。
按地域分，香港投资者占76%，新加坡8%，亚洲其他地区13%，新兴市场3%。
投资者类别中：资产管理/基金44%，银行22%，私人银行29%，保险3%，其他为2% .
该期债券发行人为AVIC International Finance & Investment Ltd.，由中航国际提供无条件担保。承销商为中银国际、摩根士丹利和永隆银行。
中航国际隶属于央企中国航空工业集团，前身是1979年成立的中国航空技术进出口总公司，业务板块包括：国际航空、贸易物流、零售与高端消费品、地产与酒店、电子高科技以及资源开发。旗下上市公司包括中航国际（香港） 等。
惠誉给予发行人＂BBB”评级，展望＂稳定＂；债券预期发行评级亦同。债券将在4月10日交割，2017年4月10日到期。
中航国际AVINF 2012年5月发行一期三年期点心债 ，目前报价为3.926/3.111%。（完） (记者 李珊珊; 审校 张喜良)
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路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。