埃及一法院判决大规模死刑，潘基文向埃方表达强烈担忧

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月2日 - 埃及一法院判处超过500人死刑，另外埃方还扣押了三名记者，为此联合国秘书长潘基文周三向埃及表达了他的强烈担忧。

潘基文在布鲁塞尔举行的欧盟-非洲峰会间隙与埃及外长法赫米（Nabil Fahmy）进行了会面。

潘基文的媒体办公室在声明中称：“秘书长向埃及外长转达了针对大规模死刑判决和扣押记者行为的强烈担忧。”

上个月，埃及Minya省一个法院判处529名前总统穆尔西所属的穆斯林兄弟会支持者死刑，引发西方国家政府和人权组织的强烈谴责。

2月，埃及对卡塔尔Al Jazeera电视台的三名记者进行了审判，指控这三人帮助穆兄会成员。人权组织指责此举违反言论自由。（完）