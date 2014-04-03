澳新汇市：澳元及新西兰元回跌后走势仍不稳

台湾汇市：台币早盘微升因外资汇入趋缓，进出口商动作不大交投清淡
路透台北4月27日 - 台币兑美元周四早盘微幅走升；汇银人士表示，随美元陷入盘整、外资汇入力道明显减弱，加上进出商动作都不大，早盘台币呈小升格局，交投亦转趋清淡，成交量缩减；短线观察重点在外资动向。
“今晚欧洲央行将召开会议，明天美国也将有非农就业数据公布，因此今天余下时间里，市场走势可能会显得比较谨慎。”TDSecurities亚太研究部主管Annette Beacher说。
澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，目前还很难判断澳洲能否在不遭遇经济滑坡的情况下、处理好矿业投资放缓的问题。 。这也不利于澳元。
他的言论暗示，澳洲利率料还需要在一段时期内保持在低位。
新西兰元兑美元 下跌0.3%，报0.8549美元，自周二的两年半高位0.8702美元下跌超过1%。
“修正走势将会继续，今后几天将下探0.8500美元。”Westpac资深策略师Imre Speizer说。
新西兰元短期支撑位在0.8530美元，之后在0.8500美元略上方，阻力位在0.8610美元。
澳元短期支撑位在0.9190美元，这是3月20日到4月1日升势的38.2%回档位。阻力位在0.93美元上方的近期高位。(完)
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