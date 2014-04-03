德国数据：3月民间部门活动增速降至五个月低点，综合PMI为54.3

“企业称，虽然异常温和的天气在3月仍有明显的正面影响，但对产出的提振程度已经小于今年初，”Markit分析师Oliver Kolodseike说。

3月Markit服务业PMI从2月的55.9降至53.0，比初值54.0足足降了一点。

尽管增速放缓，但3月是全面成长，数据追踪的六个产业均回报称业务活动增多。成长幅度最大的是邮政及电信公司。