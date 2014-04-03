德国数据：3月民间部门活动增速降至五个月低点，综合PMI为54.3

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
“企业称，虽然异常温和的天气在3月仍有明显的正面影响，但对产出的提振程度已经小于今年初，”Markit分析师Oliver Kolodseike说。
3月Markit服务业PMI从2月的55.9降至53.0，比初值54.0足足降了一点。
尽管增速放缓，但3月是全面成长，数据追踪的六个产业均回报称业务活动增多。成长幅度最大的是邮政及电信公司。
3月服务业企业预期分项指数持平于2月，仍为2011年4月以来最高。(完)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。