台湾债市：短债连四日收高，10年债买盘进驻殖利率曲线趋平坦

* 五年公债殖利率连四日收高 * 10年债大型行库进场带动买气 * 非农就业数据料不弱五年债压力略大 路透台北4月3日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周四连续第四日收高， 周线收高3.01基点。美国近日公布数据强化经济复苏预期，美10年债殖利率续升，令本地五 年债承受压力。但10年债103/6 今日见大型行库强劲买盘，殖利率曲线趋于平 坦。 交易员表示，103/6期10年公债今日买气旺盛，上演了一小波轧空行情，大型行库在1.6 0%以上加码力道不弱，形成了五年券上档的保护，令五年券虽面临压力，但殖利率弹幅亦不 大。 〞(大型行库)出来买，别的银行多多少少都会跟进，10年债大概就是区间。〞一位公股 银行交易人士说。 另一证券商交易员指出，台湾长假周末期间，美国将公布3月非农就业数据，市场预期 非农数据表现亮丽的机率高，对殖利率短端构成压力，五年券相对10年券殖利率有弹升空间 ，下周103/4或在1.09-1.15%间波动，10年债103/6则看1.58-1.63%间。 美国周五将公布非农就业数据。接受路透调查的经济学家的预估中值为，3月非农就业 岗位增加20万个，高于2月的17.5万个。 **20年券决定殖利率尾端** 交易员认为，台债下周走势仍取决于美债的走法。如果非农数据超过20万个，甚至达到 25万个左右，将推升美债10年期 殖利率往2.9%弹升，台债五年券将不得不跟进 往1.15%测试。 不过如果3月非农新增就业数据低于预期，将让美债重返此前区间，台债也将以盘待变 ，突破区间不易。 此外，今日开始发行前交易的20年公债103/7期 未能在盘面成交，不过交 易员认为该券下周的表态将为殖利率曲线后端水位提供参考。 〞下周20年券的发行前交易可以看一下实质盘如何定价。〞一银行业交易员说。 上述交易员认为，虽然美国经济复苏让盘面偏空，但由10年及20年长券的买盘进驻情况 来看，台湾资金去化的老议题仍未退场，压制殖利率曲线尾端，也对前端形成保护，五年券 即使弹升亦难突破前高1.17-1.18%附近。 周五台湾金融市场将因儿童节休市一日。4月22日央行将代财政部标售20年期103甲7期 公债103/7，金额预定350亿台币。 美国公债收益率周三小升，因数据显示美国2月民间就业岗位被上修，工厂订单大幅增 长，支持了周五公布的就业数据可能良好的预期。指标10年期公债价格 跌13/32 ，收益率报2.81%，为3月初以来最高，高于周二尾盘的2.76%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 +0.16 1.1234 1.1165-1.1335 165.5 10 103/6 -0.80 1.6040 1.5955-1.6270 61.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 4/3(四)：意法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月IS M非制造业指数、欧洲央行管理委员会委员会议并宣布利率决定、欧洲央行总裁德拉发表讲 话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 下周重要经济事件与数据包括： 4/7(一)：台湾3月消费者物价指数(CPI)、日本2月同时指标和领先指标、台湾3月出口 数据、欧元区4月Sentix投资者信心指数、美国圣路易斯联储总裁布拉德就美国经济和货币 政策发表讲话、欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话； 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔 就货币政策和经济状况发表讲话、美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话、英国2月工业生産、韩国3月失业率； 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3 月利率会议记录、美国2月批发(趸售)库存和销售、韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据、美国3月进出口价格、美国一周请领失业金数据、 日本3月企业物价指数、韩国央行利率决议； 4/11(五)：中国3月CPI、中国3月工业生産者出厂价格指数、美国3月生産者物价指数(P PI)终值、美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 30 103/5 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6040 5 103/4 1.1234 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)