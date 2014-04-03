路透基点：华宏新技与子公司的21亿台币融资案已经有九家银行参与

路透香港4月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华宏新技股份有限公司和其子公司的21亿台币（6,900万美元）五年期融资案，已经吸引到九家银行加入。

这九家银行包括担任牵头行兼簿记行的玉山商业银行（额度分配行）和第一商业银行，各自承贷3.57亿台币和3.15亿台币。

台湾土地银行（2.94亿台币）、台湾合作金库（2.94亿台币）、彰化商业银行（2.31亿台币）、兆丰国际商业银行（2.31亿台币）和中国信托商业银行（1.68亿台币）都以牵头行身份参与本案。永丰银行和台新国际银行各自承诺1.05亿台币。

协议定于4月11日签署。

如此前报导，该循环信贷分三部分。A档是5亿台币，B档和C档分别是5,000万美元和2,000万美元。A档和B档加在一起不能超过15亿台币。

A档贷款利率为较二级市场商票利率加码90个基点；B档和C档贷款利率分别较Libor加码130个基点和135个基点。A档的税前保底利率为1.7%。如果台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与Libor的利差超过35个基点，则B档和C档的保底利率为TAIFX减码35个基点，而不再是以Libor为基准。

承贷3.15亿台币或以上的银行，获得牵头行头衔和15个基点的前端费。承贷2.10-3.14亿台币的银行，获得10个基点的费率。

在首次提款的九个月后，若贷款提取额度不足50%，则需支付15个基点的承诺费。

该贷款在36个月之后分五次每半年偿还：10%（第1-4次）、60%（第5次）。

A档和B档贷款透过华宏新技股份有限公司借入；C档贷款透过华宏新技的子公司Wah Hong Holding Ltd借入，并由母公司提供担保。

所筹资金用作运营资本，以及为2010年5月签署的15亿台币五年期贷款进行再融资。这15亿台币融资案由两部分组成：5亿台币的定期贷款A部分，以及10亿台币的循环信贷B部分。

这两部分贷款的利率均为较二级市场商票利率加码85个基点。该贷款自首次提取后六个月内，税后保底利率为1.6%.

华宏新技股份是一家LCD材料、揉团成型材料BMC及成型品的生产商和经销商。（完）