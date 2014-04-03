欧元区数据：民间部门活动录得三年来最强一季，3月综合PMI为53.1

Markit报告称，欧元区3月综合PMI降至53.1，但仍站在荣枯分界线50上方。2月综合PMI触及32个月高点53.3。

但伴随这种扩张景象的是物价走低。即便投入物价上涨，企业在3月却调降产品和服务的销售价格，降价速度超过2月。产出物价分项指数降至四个月低点48.8，2月报49.3。

“3月PMI终值令欧元区取得三年以来最好的季度表现，”Markit首席经济学家Chris Williamson说道，“但隐忧在于物价数据。物价指数的走低将令人担忧，在需求低迷和失业率接近纪录高位之际，通缩因素正在加剧。”

欧元区3月服务业PMI降至52.2，低于2月创下的32个月高点52.6。（完）