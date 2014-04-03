中国货币市场：回购利率稳中有跌，公开市场净回笼缩量流动性续宽

路透上海4月3日 - 中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。

他们指出，下周初面临补缴存准压力，但当周公开市场正回购到期投放量将超过2,000亿元人民币，机构将继续关注央行公开市场操作力度，只要央行态度不发生变化，资金面应能保持平稳。

“央行(本周)净回笼了620亿，比上周还缩量了，(对资金面)基本没什么影响，挺宽松的，”华东一商业银行交易员称。

上海一商业银行交易员则提到，今日场内有大型商业银行可提供14天期等长期资金，而小型机构拆出资金期限多为下周二(8日)补缴存准之前，“说明大行(对补缴存准压力)不太担心，而且下周有很多(正回购)到期，看央行态度，到期对冲不大的话，资金应该不会太紧张。”

央行公开市场今日进行了900亿元正回购操作，包括28天期400亿元，14天期500亿元，中标利率均持稳；据此计算，本周公开市场净回笼资金620亿元，上周净回笼量则为980亿元。

下周无央行票据和逆回购到期，正回购到期量累计达2,320亿元。

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。4月5日因适逢周末，加之清明假期，补缴存准应会推迟至下周二(8日)，因商业银行在季度末时点普遍突击拉入存款以应对各种考核，通常补缴将较多，而15日则一般顺势会有较多资金退回。

前述华东交易员还提到，预计下周二补缴规模在3,000亿元左右，届时资金应会较目前略收紧，但从资金价格考虑，波动可能不会太大，“因为目前价格实际上是偏高的，按照现在状况，隔夜应该在2.5%附近比较合理，现在偏高了一点，后面如果紧一些，利率应该不会上太多。”

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9552 2.9507 +0.45

七天 4.0933 4.1994 -10.61

14天 4.4235 4.4626 -3.91

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.5100 1.0450 +446.50

七天 3.4800 2.7650 +71.50

14天 3.6000 3.3250 +27.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.9700 +3.00

七天 4.1200 4.2300 -11.00

14天 4.4500 4.4800 -3.00

Shibor

其中:隔夜 2.9500 2.9500 +0.00

七天 4.1030 4.2250 -12.20

三个月 5.5000 5.5000 +0.00