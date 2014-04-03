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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 16:49 BJT

英国数据：3月PMI显示服务业稳定扩张，第一季经济料强劲成长

3月综合PMI从2月的58.6微降至58.1，为去年6月以来低点。投入价格指数跌至将近一年低点。

“物价压力下滑，以及经济增速进一步放缓，减轻了英国央行收紧政策的压力，这也会减轻英镑的压力，”Markit首席分析师Chris Williamson称。

不过，Williamson称尽管服务业、制造业和建筑业增速全面放缓，这三个领域仍在“高速”扩张，说明经济第一季经济成长率料至少有0.7%。(完) (编译 蔡美珍/朱晓军；审校 高琦/李婷仪)
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