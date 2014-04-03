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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 17:07 BJT

表格：欧元区2月零售销售较前月上升0.4%，较上年同期上升0.8%

路透布鲁塞尔4月3日 - 欧盟统计局周四公布，

* 欧元区2月零售销售较前月成长0.4%，较上年同期上升0.8%(路透调查预估分别为下滑0.6%及成长0.8%)

* 欧元区1月零售销售下修为较前月成长1.0%(前值为成长1.6%)，较上年同期下修为成长0.8%(前值为成长1.3%)

以下为详细数据

欧元区18国

零售销售 13年9月 10月 11月 12月 14年1月 2月

较上月(%)

(经季节调整) -0.8 -0.4 1.1 -1.2 1.0 0.4

较上年同期(%)

(经工作日调整） -0.1 -0.4 1.4 -0.4 0.8 0.8 (完)
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