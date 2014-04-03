表格：欧元区2月零售销售较前月上升0.4%，较上年同期上升0.8%

《技术解析》现货金目标位仍下看1,249美元
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透布鲁塞尔4月3日 - 欧盟统计局周四公布，
* 欧元区2月零售销售较前月成长0.4%，较上年同期上升0.8%(路透调查预估分别为下滑0.6%及成长0.8%)
* 欧元区1月零售销售下修为较前月成长1.0%(前值为成长1.6%)，较上年同期下修为成长0.8%(前值为成长1.3%)
以下为详细数据
欧元区18国
零售销售 13年9月 10月 11月 12月 14年1月 2月
较上月(%)
(经季节调整) -0.8 -0.4 1.1 -1.2 1.0 0.4
较上年同期(%)
(经工作日调整） -0.1 -0.4 1.4 -0.4 0.8 0.8 (完)
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月27日 - 美国原油期货 在每桶48.88-50.04美元 区间之内看起来呈中性，只有脱离该区间才能预示出方向。 图表：http://tmsnrt.rs/2oL9gs7 该区间由2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6 %和38.2%费波纳奇回档位组成。 可能存在向上趋势，因48.88美元附近似乎已构筑小双底。小时图平 滑异同移动平均线(MACD)背离进一步发出看涨信号。 若突破50.04美元，则可能上行至50.97美元，而若跌破48.88美元， 则可能跌至48.17美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王颖；审校 张荻)