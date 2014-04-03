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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月3日

路透伦敦4月3日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           260,100            -1,275
    锡             9,645               +90
    铅           201,650              持平
    锌           834,700            -4,375
    铝         5,359,250            -9,675
    镍           282,936              -744
    铝合金        54,760              持平
    NASAAC        71,220              -520
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据          库存分布               品种    库存数据          库存分布
 铜     MCU-STOCKS      <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅      MPB-STOCKS      <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS      <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡      MSN-STOCKS      <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS      <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金  MAA-STOCKS      <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS      <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA   MNA-STOCKS      <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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