伦敦金1030定盘价为每盎司1,287.25美元，上日纽约收盘为1,289.19美元

金属期市：伦铜接近两周低点，受累于美国升息预期

路透墨尔本5月4日 - 伦敦期铜周四下跌，因交易所库存大幅增加，并且交易商消化美国今年料将升息两次的预期。升息可能会抑制以美元计价金属的需求。 Kingdom Futures在报告中称，中国经济正在降温的担忧也加剧了金属期货的下行压力，中国财新采购经理人指数(PMI)数据疲弱加重了这种担忧。 “今天稍晚美国将公布大量数据，包括重要的就业数据、耐久财和工厂订单数据，如果这些数据也逊于预期，那么有理由预计午后将出现另一波卖盘。” 0520 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 小幅下跌0.2%至 每吨5,590美元，稍早一度触及每吨5,567美元，为4月20日以来最低。期 铜价格延续上日跌势，上日录得18个月来最大单日跌幅。 最新数据显示，LME铜库存激增31,250吨，平息了对于供应下降的担 忧。 上海期交所期铜合约 下跌2.6%至每吨45,470元人民币(6,591 美元)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但淡化了首季 经济