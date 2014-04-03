路透基点：福建福欣特殊钢2.907亿美元五年期贷款案启动--RLPC

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透香港4月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，台湾银行、合作金库银行和大华银行作为牵头行和簿记行，已经为福建福欣特殊钢有限公司启动2.907亿美元五年期联贷案。
该定期贷款分为A部分1.86亿美元和B部分6.5亿元人民币。
A部分利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点，B部分利率为较三个月或六个月香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)加码170个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。
承贷2,500万美元以上的受邀银行将获得22个基点的先付费用，并获得牵头行头衔；承贷1,500至2,400万美元的银行将获得10个基点的先付费用和经理行头衔；承贷1,000至1,400万美元的银行将获得5个基点的先付费用。
此项贷款在三年宽限期后，分五次半年度等额偿还。
贷款收入将用于工厂扩建以及购买设备。回复将于5月2日截止。
据1月时的报导，福建福欣特殊钢有限公司正在寻求一笔2.96亿美元的五年期融资。贷款由两部分组成，金额分别为9,000万美元和12.5亿元人民币。
2013年5月，该公司在融资规模扩大后，获得2.46亿美元五年期离岸定期贷款，分为1.68亿美元和4.8亿元人民币两部分。
去年这项贷款中，美元贷款的利率为较LIBOR加码120个基点，人民币贷款的利率则是中银香港及汇丰的香港银行同业人民币拆息(CNY Hibor)平均值加码130个基点。美元贷款部分若台北美元拆款利率与LIBOR间的利差超过35个基点，则借款人须支付超过的部分。
根据台塑2011年年报，台塑持有福建福欣特殊钢25%股份，台塑重工持有25%股份。(完) (编译 李爽 审校 杜明霞)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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