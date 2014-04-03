新闻稿：北控2013年业绩符合预期--穆迪

（以下新闻稿由穆迪提供）

香港，2014年4月2日—穆迪投资者服务公司表示，北京控股有限公司 (北控) 2013年业绩符合穆迪预期，对于其Baa1发行人评级没有即时的影响。

评级展望为稳定。

穆迪副总裁兼高级信用评级主任钟汶权表示：“北控2013年的天然气及啤酒业务稳健，持续支持公司的运营业绩。以上两项业务均可抵御经济结构调整的影响，而天然气业务更可受益于政府改善空气质量的政策。”

北控的天然气分销业务主要通过其子公司北京市燃气集团有限责任公司 (无评级) 进行。北京燃气占北控423亿港元总收入的59%。如将北控经营中游天然气输送，及其他天然气分销的联营公司的贡献也计算在内，天然气相关业务占北控税前利润的71%。

此外，在2013年，北控的啤哂业务分别占其收入和税前利润的40%及23%。

钟汶权称：“北控持股45.3%的联营公司北控水务集团 (北控水务) 在2013年迅速增长。”

钟汶权补充说：“虽然水务业务加强北控的运营板块，但北控水务过去两年的举债收购，为北控的调整后债务状况及信用指标带来压力。”

穆迪的信用分析会把北控水务的财务业绩，按比例并入北控的业绩计算。

2013年，北控水务的总收入达到64亿港元，总EBITDA达到24亿港元，分别同比增长72%及45%。

2013年12月31日，按比例并入北控水务的业绩后，北控的调整后总债务为360亿港元，在2012年及2011年则分别为342亿港元及254亿港元。

钟汶权称：“根据过去纪录，北控同时使用股本与债务融资的方式支持其业务发展，降低了我们对公司过度借贷的担忧。”

2013年，北控自Beijing Enterprises Group (BVI) Company Limited (北控最终母公司的全资子公司) 收购中国燃气的22%股本权益。该74亿港元的收购是以20亿港元现金及北控发行新股的方式支付。 北控水务亦曾进行两次配售，募集23亿港元。

在扩大股本基础后，北控的调整后债务对资本比率已由2012年底的42%降低至2013年底的36%。

北控的评级在授予时是基于一些穆迪认为与其信用状况相关的因素，例如 (1) 该公司相对于行业内其他公司的业务风险及竞争状况； (2) 该公司的资本结构及融资风险； (3) 该公司短期至中期的预测表现；及 (4) 管理层的过往纪录和风险承受度。

这些特性都与北控的核心业务内外的其他发行人进行比较，而穆迪认为该公司的评级是与一些具有类似信用风险的其他发行人的评级相若。

北控的评级所采用的其他因素详述于2007年9月发布的《评估综合企业的分析性因素》（Analytical Considerations in Assessing Conglomerates）。

北京控股集团有限公司是一家投资控股公司。该公司拥有三大主营业务：管道燃气、啤酒、污水及自来水处理业务。

该公司由北京控股集团 (无评级) 控制，而北京控股集团则由北京市政府全资拥有并受北京国有资产监督管理委员会管辖。