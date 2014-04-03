香港个股：蓝鼎国际斥资近8.8亿港元收购位于韩国济洲岛的博彩业务

路透香港4月3日 - 正转型赌业的蓝鼎国际 周四宣布，将以总代价1,200亿韩圜（约8.76亿港元）收购一家在韩国济洲岛从事博彩业务的公司，并将悉数透过发行新股支付代价。

这是继2月蓝鼎国际宣布联同新加坡云顶合建韩国济州综合度假村项目后，另一项在当地赌业的投资。

公司的声明称，将向卖方Strategic Dragon Global Ltd.收购Ultra Matrix International Ltd.的全部已发行股本，代价为1,200亿韩圜，公司将按每股0.6港元向卖方发行代价股份支付代价，代价股份相当于蓝鼎国际经扩大后已发行股本约8.59%。配售价较公司停牌前最后报价0.72港元折让16.67%。

完成交易后，蓝鼎国际将透过间接全资附属公司在济洲岛的济州岛凯悦酒店经营以Beluga Ocean Casino为商号之博彩业务，包括七张贵宾百家乐赌台、24张百家乐赌台、一张廿一点赌台、一张轮盘赌台及30台角子机。

蓝鼎国际前身为嘉辉化工，去年获得安徽房地产商蓝鼎控股集团创办人兼董事会主席仰智慧入股。公司表示，收购事项正好为其提供机会即时涉足韩国济州岛之博彩业务而毋须引致重大现金流出作为代价，收购事项亦标志公司在进军韩国济州岛之博彩业务上迈进新里程。（完）

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