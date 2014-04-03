新债招标：国开行三年增发债收益率5.3351%，七年5.6765%--业内人士

路透上海4月3日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的三年和七年期增发债，加权中标收益率分别为5.3351%和5.6765%，均稍高于此前市场预测均值。

业内人士并透露，国开行上述两期债的边际中标收益率各为5.3491%和5.6863%，相应投标倍数3.59倍和3.80倍。此前市场收益率预测均值分别为5.30%和5.66%。