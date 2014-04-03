新债招标：国开行三年增发债收益率5.3351%，七年5.6765%--业内人士

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透上海4月3日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的三年和七年期增发债，加权中标收益率分别为5.3351%和5.6765%，均稍高于此前市场预测均值。
受二级市场五年左右金融债收益率明显上行影响，农发行上午招标的三及五年增发债结果明显高于预期。
业内人士并透露，国开行上述两期债的边际中标收益率各为5.3491%和5.6863%，相应投标倍数3.59倍和3.80倍。此前市场收益率预测均值分别为5.30%和5.66%。
国开行今日招标新债为今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，后减为80亿元。具体发行条款如下：
第八期增发债 第10期增发债
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发行上限 40亿元 40亿元
期限/计息方式 三年固息 七年固息
(今年第八期增发) (今年第10期增发)
招标方式 多重价格(美国式)招标
缴款日 4月10日
起息日 4月8日
分销期 4月10日
上市日 4月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.05% 0.10%
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国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。