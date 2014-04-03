版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 15:49 BJT

新债招标：国开行三年增发债收益率5.3351%，七年5.6765%--业内人士

路透上海4月3日 - 业内人士周四透露，中国国家开发银行 下午招标的三年和七年期增发债，加权中标收益率分别为5.3351%和5.6765%，均稍高于此前市场预测均值。

受二级市场五年左右金融债收益率明显上行影响，农发行上午招标的三及五年增发债结果明显高于预期。

业内人士并透露，国开行上述两期债的边际中标收益率各为5.3491%和5.6863%，相应投标倍数3.59倍和3.80倍。此前市场收益率预测均值分别为5.30%和5.66%。

国开行今日招标新债为今年第八期和第10期债的首次增发，均采用多重价格(美国式)招标方式。此前金额上限为100亿元，后减为80亿元。具体发行条款如下：

第八期增发债 第10期增发债

--------------------------------------------------------

发行上限 40亿元 40亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

(今年第八期增发) (今年第10期增发)

招标方式 多重价格(美国式)招标

缴款日 4月10日

起息日 4月8日

分销期 4月10日

上市日 4月16日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------

国开行周二新启动的一轮福娃债(7-11期)招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

----------------------------------------------------------

票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标收益率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37 (完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐