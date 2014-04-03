新闻稿：保利地产业绩符合预期--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月2日—穆迪投资者服务公司表示，保利房地产 (集团) 股份有限公司 2013年业绩基本符合穆迪的预期。

但是，由于保利地产为快速扩张而提高负债，其2013年的财务指标相对于Baa2的发行人评级而言依然较弱。

上述评级展望仍为稳定。

穆迪认为，鉴于过去1-2年保利地产的合约销售额强劲增长，其确认的收入会增加，因此未来12-18个月该公司的财务状况将逐渐改善。

保利地产Baa2的发行人评级反映了： (1) 其个体信用实力； (2) 母公司中国保利集团 (未评级) 有望提供财务支持所产生的一个子级提升； (3) 由于其现有优先债务的从属风险而作出一个子级的调整。

穆迪副总裁及高级分析师曾启贤称：“保利地产2013年收入同比增长34%，达到人民币924亿元，但其利润率下降，幷且为快速扩张提供资金导致债务与利息支出上升，这在很大程度上制约了上述财务效益。”

保利地产的债务从2012年底的人民币815亿元，升至2013年底的人民币991亿元。

与此相关的利息支出增长以及利润率下降，造成该公司EBITDA/利息覆盖率从2012年的3.4倍小幅降至2013年的3.2倍。

与此同时，虽然保利地产的调整后债务/调整后资本比率从2012年底的63.9%，温和降至2013年底的62.7%，但其负债杠杆率依然较高。

这样的指标仍使保利地产的评级处于Baa区间的低段。

“但是，鉴于过去1-2年保利地产的合约销售额强劲增长，其确认的收入会增加，因此穆迪预计未来12-18个月该公司的信用指标将逐渐得到改善。”曾启贤补充称。

2013年保利地产的合约销售额为人民币1,253亿元，同比增长23%。2012年的增长率为39%。

该公司2013年的业绩略高于其人民币1,200亿元的销售目标。

其中多数合约销售额将在未来1-2年得到确认，从而在未来12-18个月温和改善其财务指标，EBITDA/利息比率达到3.5-4倍，调整后债务/资本比率为55%-60%。

此外，保利地产充裕的流动性，在一定程度上缓解了高负债杠杆率带来的财务风险。

截至2013年底，保利地产持有现金人民币338亿元，是其短期债务的1.6倍。

未来12个月保利地产的估测运营现金流约为人民币400亿元，因此该公司有充足的资金支付人民币210亿元的短期到期债务，和人民币183亿元的应付土地款项。

稳定的评级展望反映了穆迪预计，该公司会维持足够的流动性及较强的销售能力，侧重于一、二线城市的大众住房市场。另外，保利地产会在未来1-2年将负债杠杆率降至55%-60%。

保利地产的评级短期内获得上调的机会幷不大。尽管如此，如果中期内出现以下情况，其评级可能会被上调： (1) 该公司保持在国内住宅市场的领先地位； (2) 产生强劲的经常性收益，幷且超过其利息支出； (3) 降低负债杠杆率，使债务/总资本比率低于50%； (4) 建立良好的境外融资记录。

若出现以下情况，导致保利地产的财务状况及/或流动性状况转弱，其评级可能会被下调： (1) 销售业绩疲弱； (2) 利润率下降；以及/或 (3) 激进的业务扩张或土地收购行动使债务大幅增加。

若保利地产2014年EBITDA/利息比率未能升至4倍，穆迪会考虑下调其评级。

如有迹象表明中国保利集团的支持力度下降，则保利地产的评级也可能会承受压力。

保利房地产的评级所采用的主要评级方法是2009年3月发布的《全球住房建造业评级方法》 (Global Homebuilding Industry Methodology) 。关于上述评级方法，请浏览www.moodys.com的信用政策页。

保利房地产 (集团) 股份有限公司在1992年成立，按合约销售额计算是中国最大的房地产开发商之一。该公司于1995年独立开发了首个房地产项目，2013年的合约销售额为人民币1,253亿元。

截至2013年12月31日，保利地产的土地储备总建筑面积为8,076万平方米。该公司在珠三角、长三角、环渤海和中西部5个主要经济区的49个城市有228个项目。保利地产89.66%的土地储备分布在一二线城市。