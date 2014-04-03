新闻稿：关于新一例中国债券违约的报道不会影响受评企业--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供)

香港，2014年4月3日—穆迪投资者服务公司表示，媒体报道的徐州中森通浩新型板材有限公司 (未评级) 私募债违约不会削弱国内受评非金融企业的融资能力。这是不到一个月内被曝光的第二起国内公司债券违约事件。

穆迪副总裁/高级信用评级主任胡凯称：“多数穆迪评级的中国公司可维持多种融资渠道。若上述违约事件之后境内债券市场出现紧缩情况，穆迪预计其对受评中国公司的影响不大。”

“在境内债券市场发行了大多数债券的诸多受评公司是国有企业 (国企) ，即使政府允许处于困境中的小型民营企业倒闭，我们预计政府仍会继续支持国企。”刘长浩补充称。

根据国内外媒体在4月1日和2日的报道，生产建筑材料的徐州中森通浩新型板材有限公司未能支付其私募债的到期利息。某国内新闻机构4月2日表示，上述债券担保人将向债券持有人偿还本金。

此次违约事件距离太阳能电池生产商上海超日太阳能科技股份有限公司 (未评级) 违约不足一个月。超日未能为其人民币10亿元未偿还企业债券支付于3月7日到期、总额为人民币8,980万元的利息，成为1997年以来中国境内市场公开交易债券的首例违约事件。

此外据媒体报道，上个月浙江省宁波房地产开发商浙江兴润置业投资有限公司 (未评级) 因无法偿还超过人民币35亿元的债务而倒闭，其中多数为国内银行贷款。

胡凯指出：“随着中国经济增长放缓，以及政府允许市场在经济中发挥更大的作用，新的违约事件报道凸显了中小企业所面临的挑战。”

胡凯表示：“政府和国有银行幷未象过去救助其他公司一样对违约公司施以援手。”

“不予干预的态度与中央政府在改革金融市场时采取更加市场化的政策取向一致，其中包括提高对企业债券违约的容忍度。”