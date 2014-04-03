《国际主要央行公开市场操作一览》--4月3日

路透上海4月3日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦3月19日表示，可能今年秋季结束购债，然后再过大约六个月之后就可能开始升息。另外，美联储每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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4/2 买入公债 22.86 05/15/2021 - 02/15/2024

4/1 买入公债 10.21 02/15/2036 - 02/15/2044

3/28 买入公债 11.54 02/15/2036 - 02/15/2044

3/27 买入公债 42.23 12/31/2018 - 11/30/2019

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/2 隔夜逆回购 -1060.45 0.05%

4/1 隔夜逆回购 -1130.17 0.05%

3/31 隔夜逆回购 -2420.69 0.05%

3/28 三天逆回购 -1281.62 0.05%

3/27 隔夜逆回购 -1128.32 0.05%

在2014年3月13日-4月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约160亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

欲浏览MBS操作详情,请点选(here)

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦效仿政界人士的作风力挺宽松政策，她在演讲中描述了三个美国人面临的困境，还访问了一所大学的工作室并与师生握手。这是叶伦两个月前就任美联储主席后的首次公开讲话，此次访问芝加哥Daley学院的制造实验室，也是美国经济摆脱衰退缓慢复苏以来，她第一次高调尝试倾听美国民众心中的顾虑。她指出，就业市场仍存在“相当多的”闲置产能，并称进一步货币刺激可能有效。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/1 七天期反向交易 1,106.434 0.25%(固定利率)

4/1 七天期定期存款 -1,755.00 0.21%

《本周主要新闻》

--德国央行总裁、欧洲央行管委魏德曼表示，欧元区未陷入通缩循环，欧洲央行不应对主要由周期性因素导致的通胀放缓反应过度，这些因素应该只是暂时的。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 130,250

上周三 127,600

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当期变化 +2,650

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，现在要就特定的量化宽松退出策略进行讨论为时过早，而过早讨论退出策略可能在与市场沟通时造成混淆。他指出，当前的量化宽松不可能引发恶性通胀。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行3,529.3亿台币存单，与当日存单到期金额3,540.10亿相较，存单发行余额减10.8亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,831.65亿台币存单，与当日存单到期金额1,829.15亿相较，存单发行余额增2.5亿。