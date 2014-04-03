国际油市：布兰特原油在105美元下方仍近五个月低位，关注利比亚供应

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
美国原油期货 下跌0.21美元至每桶99.41美元，徘徊于上日所及一周低点98.86美元附近。
一名利比亚政府发言人称，与反叛组织可能在未来两三天内达成协议，重开后者控制的重要油港。外界对八个月僵局可望结束的憧憬增强。
利比亚东部石油港口若恢复运作，可每天出口60万桶原油，不过有些分析师仍持谨慎态度。
“我不排除这或许又是一次空头支票的可能，但无疑已经影响了市场人气，”Phillips Futures分析师Tan Chee Tat表示，并称布兰特原油在104美元上方仍受到支撑。
美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存意外减少，库欣原油库存为连续第九周下滑。 美国原油跌势因而受到抑制。
布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R报5.50美元；周三触及4.81美元，为逾六个月来最窄。(完)
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(编译 张若琪/王翔琼；审校 于春红/张涛)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”