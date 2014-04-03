国际油市：布兰特原油在105美元下方仍近五个月低位，关注利比亚供应

美国原油期货 下跌0.21美元至每桶99.41美元，徘徊于上日所及一周低点98.86美元附近。

一名利比亚政府发言人称，与反叛组织可能在未来两三天内达成协议，重开后者控制的重要油港。外界对八个月僵局可望结束的憧憬增强。

利比亚东部石油港口若恢复运作，可每天出口60万桶原油，不过有些分析师仍持谨慎态度。

“我不排除这或许又是一次空头支票的可能，但无疑已经影响了市场人气，”Phillips Futures分析师Tan Chee Tat表示，并称布兰特原油在104美元上方仍受到支撑。

美国能源资料协会(EIA)表示，上周美国原油库存意外减少，库欣原油库存为连续第九周下滑。 美国原油跌势因而受到抑制。

布兰特原油较美国原油升水CL-LCO1=R报5.50美元；周三触及4.81美元，为逾六个月来最窄。(完)

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