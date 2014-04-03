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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 13:33 BJT

《全球汇市》欧元因ECB会议前的审慎情绪而下滑，日圆/美元下跌

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3758 1.3766 -0.06 +0.09 1.3745

美元/日圆 103.93 103.85 +0.08 -1.30 105.30

欧元/日圆 142.99 142.96 +0.02 -1.20 144.73

美元/瑞郎 0.8870 0.8865 +0.06 -0.65 0.8928

英镑/美元 1.6637 1.6625 +0.07 +0.49 1.6556

美元/加元 1.1024 1.1029 -0.05 +3.80 1.0620

澳元/美元 0.9211 0.9247 -0.39 +3.34 0.8913

新西兰元/美元 0.8536 0.8571 -0.41 +4.02 0.8206

澳元/日圆 95.730 96.030 -0.31 +2.00 93.850

新西兰元/日圆 88.750 89.010 -0.29 +2.71 86.410

英镑/日圆 172.92 172.65 +0.16 -0.81 174.33

澳元/新西兰元 1.0779 1.0781 -0.02 -0.64 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王冠中/张若琪/戴素萍 审校 于春红/李婷仪)
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