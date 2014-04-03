《全球汇市》欧元因ECB会议前的审慎情绪而下滑，日圆/美元下跌

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3758 1.3766 -0.06 +0.09 1.3745
美元/日圆 103.93 103.85 +0.08 -1.30 105.30
欧元/日圆 142.99 142.96 +0.02 -1.20 144.73
美元/瑞郎 0.8870 0.8865 +0.06 -0.65 0.8928
英镑/美元 1.6637 1.6625 +0.07 +0.49 1.6556
美元/加元 1.1024 1.1029 -0.05 +3.80 1.0620
澳元/美元 0.9211 0.9247 -0.39 +3.34 0.8913
新西兰元/美元 0.8536 0.8571 -0.41 +4.02 0.8206
澳元/日圆 95.730 96.030 -0.31 +2.00 93.850
新西兰元/日圆 88.750 89.010 -0.29 +2.71 86.410
英镑/日圆 172.92 172.65 +0.16 -0.81 174.33
澳元/新西兰元 1.0779 1.0781 -0.02 -0.64 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/王冠中/张若琪/戴素萍 审校 于春红/李婷仪)
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