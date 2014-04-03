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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 13:34 BJT

澳洲股市：小幅收高，投资者买进防御类股

路透悉尼4月3日 - 澳洲股市周四小涨，投资者转投防御类股。中国出台微量刺激举措的消息未能促使投资者追捧权值较重的矿业和银行类股。

澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，目前还很难判断澳洲能否在不遭遇经济滑坡的情况下、处理好矿业投资放缓的问题。这暗示澳洲利率料还需要在一定时期内保持在低位。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨0.1%或6.6点，收报5,409.9点。(完)
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