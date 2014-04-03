澳洲股市：小幅收高，投资者买进防御类股

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透悉尼4月3日 - 澳洲股市周四小涨，投资者转投防御类股。中国出台微量刺激举措的消息未能促使投资者追捧权值较重的矿业和银行类股。
澳洲央行总裁史蒂文斯周四表示，目前还很难判断澳洲能否在不遭遇经济滑坡的情况下、处理好矿业投资放缓的问题。这暗示澳洲利率料还需要在一定时期内保持在低位。
澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨0.1%或6.6点，收报5,409.9点。(完)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。