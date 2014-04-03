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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 14:39 BJT

俄罗斯金融：央行4月1日未在市场上卖出外币，为五个月来首见

路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯央行周四表示，4月1日未在市场上卖出外币，为五个月来首见。

俄罗斯央行于3月28日起将卢布兑美元和欧元货币篮子的浮动汇率走廊从36.25扩大至43.25。当卢布来到距离浮动区间上限相距1.95卢布时，俄罗斯央行卖出外币以支撑卢布汇价。

如今未有干预市场意味着卢布已回升至接近浮动区间中值的非干预区。

0615GMT时，卢布兑美元和欧元货币篮子报41.50，处于央行每日卖出2亿美元支撑本币的区间。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
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