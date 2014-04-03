俄罗斯金融：央行4月1日未在市场上卖出外币，为五个月来首见

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯央行周四表示，4月1日未在市场上卖出外币，为五个月来首见。
俄罗斯央行于3月28日起将卢布兑美元和欧元货币篮子的浮动汇率走廊从36.25扩大至43.25。当卢布来到距离浮动区间上限相距1.95卢布时，俄罗斯央行卖出外币以支撑卢布汇价。
如今未有干预市场意味着卢布已回升至接近浮动区间中值的非干预区。
0615GMT时，卢布兑美元和欧元货币篮子报41.50，处于央行每日卖出2亿美元支撑本币的区间。(完) (编译 戴素萍 审校 石冠兰)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。