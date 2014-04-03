台湾股市：节前略收跌因居高思危，下周料维持高档震荡格局

路透台北4月3日 - 台湾股市周四微幅收跌，长假前结束连续三日收红。分析师指出，明日台湾金融市场休市一天，略见部分忧心清明节后节气变盘的获利了结卖压，且随着台股指数逼近9,000点，市场居高思危的预期逐渐增温，下周台股指数料将维持高档震荡格局。

台湾加权股价指数 微跌0.19%，收报8,888.54点。今日成交值 为975.24亿台币，上日修正后为1,069.11亿。

台新投顾协理黄文清表示，虽然短线台股指数仍有机会挑战9,000点关卡，但指数续扬空间已有限，随着电子股涨多回档，下周偏向高档震荡整理，指数主交投料在8,600-9,000点间。

〞这里应该是居高思危的时候了。〞他称。

他也指，近期外资持续买超台股的确有助于垫高指数，但往上空间已有限，不排除清明节过后有可能变盘，料4月上旬指数将高档震荡整理，但不致于反转，中下旬则需留意第一季季报个股表现。

当地时间13:55，亚洲股市周四涨跌互见，其中以日股 的0.89%涨幅最为凌厉，香港股市 也有0.25%涨幅，至于韩股 及台股则是联袂走跌，幅度各为0.22%、0.19%。