台湾股市：节前略收跌因居高思危，下周料维持高档震荡格局

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月3日 - 台湾股市周四微幅收跌，长假前结束连续三日收红。分析师指出，明日台湾金融市场休市一天，略见部分忧心清明节后节气变盘的获利了结卖压，且随着台股指数逼近9,000点，市场居高思危的预期逐渐增温，下周台股指数料将维持高档震荡格局。
台湾加权股价指数 微跌0.19%，收报8,888.54点。今日成交值 为975.24亿台币，上日修正后为1,069.11亿。
台新投顾协理黄文清表示，虽然短线台股指数仍有机会挑战9,000点关卡，但指数续扬空间已有限，随着电子股涨多回档，下周偏向高档震荡整理，指数主交投料在8,600-9,000点间。
〞这里应该是居高思危的时候了。〞他称。
他也指，近期外资持续买超台股的确有助于垫高指数，但往上空间已有限，不排除清明节过后有可能变盘，料4月上旬指数将高档震荡整理，但不致于反转，中下旬则需留意第一季季报个股表现。
当地时间13:55，亚洲股市周四涨跌互见，其中以日股 的0.89%涨幅最为凌厉，香港股市 也有0.25%涨幅，至于韩股 及台股则是联袂走跌，幅度各为0.22%、0.19%。
美国股市标普500指数周三再创纪录收盘新高，因民间就业数据暗示美国经济在年初受严寒天气拖累走软后，增长势头正逐步增强。投资者聚焦周五公布的非农就业报告。路透访问分析师的调查显示，美国3月非农就业岗位预料将增加20万个，增幅为四个月来最大。 (完)
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路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。