离岸人民币：3月香港RQFII ETF录得资金净流出﹐结束四个月净流入--晨星

路透香港4月3日 - 据投资研究机构晨星周四的数据显示，3月香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）交易所买卖基金（ETF）录得资金净流出，结束之前连续四个月净流入状况。

数据显示，RQFII ETF市场于3月份录得49亿元人民币净流出，不计新上市ETF首日净流入或种子资金，相当于月初及月底总资产净值的13%及14%。

中国股市于2月逐渐回升至年初水平后再度下行，因经济数据不佳、信用债风险升温等因素继续带来困扰，另一方面，人民币扩大单日波幅且出现剧烈波动亦影响境外投资者对人民币产品投资兴趣。

以收市价计，3月沪深300指数 累计跌1.5%，富时中国A50指数 跌0.7%。

据晨星的统计，去年11月至今年2月RQFII ETF共录得85亿元净流入，其中南方富时A50 、易方达中证100 以及华夏沪深300 分别录得31亿元、15亿元及6,000万元的净流入。

至于最受投资者欢迎、总资产净值最高的非实物A股ETF--安硕A50 于3月继续录得7.24亿元净流入，惟低于2月净流入14亿元。

现时香港市场上共有14支RQFII ETF，其中以南方富时A50规模最大，管理资产总值接近200亿元。

截至3月28日，中国国家外汇管理局向62家RQFII机构批出共计2,005亿元额度。 （完）