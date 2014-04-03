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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 14:19 BJT

韩国汇市：韩元下滑，因美国就业数据乐观提振美元买需

路透首尔4月3日 - 韩元兑美元 周四在国内市场下滑，因美国3月民间就业数据令人振奋，美元获坚实买需。

韩元兑美元 收报1,057.9，较周三本地收盘价1,056.6跌0.1%。(完)

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