《热点透视》阿里巴巴近来收购行动不断，或需详加说明背后缘由

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robyn Mak 编译 王冠中

路透香港4月2日 - 阿里巴巴需要好好说明一下最近热衷的收购行动。这家中国电子商务巨擘自2013年以来已在收购和投资方面砸下38亿美元。在等待已久的首次公开发行(IPO)前，这样大举攻城掠池或许能让潜在投资人振奋不已，但阿里巴巴最后仍得证明这些收购是有道理的。

阿里巴巴自1月以来就敲定了22亿美元的交易，包括投资6.92亿美元收购百货公司业者银泰商业 少数股权、8.04亿美元取得一电影制作公司的多数股权、和7.16亿美元取得在线地图业者Autonavi 的完整控制权。阿里巴巴也参与了美国创投领域，自2013年初以来总计投资了10亿美元，最近一次是参与一财团，向美国共乘服务商Lyft投资2.50亿美元。

中国网路巨擘们正大举抢占各市场，从支付服务、视讯、到搜寻等领域都有。自2013年以来，阿里巴巴的对手腾讯 陆续发布了总值21亿美元的投资案，包括取得物流、地产服务、餐厅评监、和叫车服务等专门领域企业的少数股权。腾讯表示，其收购行动强化了微信移动服务，使得每月3.55亿活动用户得以传送讯息、使用社交媒体、玩游戏、和支付计程车和电影票及保险等费用。

阿里巴巴的投资则比较没有明显的关联性。例如，其对Intime的投资，看起来似乎是要强化阿里巴巴电子商务网站和实体商城之间的连结，同时也提振阿里巴巴的支付服务。对电影制作商文化中国传播 的投资，则似乎和可能的数字内容推广有关。但阿里巴巴的入股要如何强化两者商业方面的合作，仍非常不明朗。

其他网路公司也在进行大举收购。今年以来，Facebook 已投资超过200亿美元，买下了一家通讯程式公司和一家虚拟实境头戴式设备厂商。此外，身为未上市公司，阿里巴巴也没有义务要公开说明其收购决定的缘由。