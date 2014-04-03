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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 19:53 BJT

欧洲央行：维持指标利率在0.25%不变，尽管通胀接近零值

维持利率不变的决定与预期相符，不过此前接受路透调查的分析师中有极少数预计欧洲央行本次将降息。

欧洲央行还宣布维持隔夜存款利率于0.0%不变，并将隔夜贷款利率维持在0.75%不变。

目前市场焦点转至欧洲央行总裁德拉吉将于1230GMT召开的记者会，届时他将进一步详细解释欧洲央行的政策决定。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
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