欧洲央行：维持指标利率在0.25%不变，尽管通胀接近零值

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
维持利率不变的决定与预期相符，不过此前接受路透调查的分析师中有极少数预计欧洲央行本次将降息。
欧洲央行还宣布维持隔夜存款利率于0.0%不变，并将隔夜贷款利率维持在0.75%不变。
目前市场焦点转至欧洲央行总裁德拉吉将于1230GMT召开的记者会，届时他将进一步详细解释欧洲央行的政策决定。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋/白云)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月27日 - 美国原油期货 在每桶48.88-50.04美元 区间之内看起来呈中性，只有脱离该区间才能预示出方向。 图表：http://tmsnrt.rs/2oL9gs7 该区间由2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6 %和38.2%费波纳奇回档位组成。 可能存在向上趋势，因48.88美元附近似乎已构筑小双底。小时图平 滑异同移动平均线(MACD)背离进一步发出看涨信号。 若突破50.04美元，则可能上行至50.97美元，而若跌破48.88美元， 则可能跌至48.17美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。