中国新债：国开行下周二增发债取消10年期品种，规模调减为至多200亿元

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透上海4月3日 - 中国国家开发银行 周四再次公告调减债券发行规模，其下周二(8日)将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。
刊登在中国债券信息网的调整发行公告称，根据当前市场形势，国开行将下周二将增发的一、三、五和七年期固息债发行规模调整为均不超过50亿元。
上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%。各品种均无兑付手续费。
国开行日前将今日下午招标的两期增发债规模上限，由100亿元调减至80亿元，其中三年和七年期各为40亿元。
下周二将招标各期债具体发行条款如下：
第7-10期增发债
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发行上限 均为50亿元
期限/计息方式 1/3/5/7年固息
招标时间 1/3年：4月8日9:30-10:30
5/7年：4月8日9:30-11:10
招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标
1/5年：单一价格(荷兰式)招标
缴款日 4月14日
起息日 4月8日
分销期 4月14日
上市日 1年：4月16日
3/5/7年：4月18日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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本周国开行第7-11期债招标情况如下：
一年 三年 五年 七年 10年
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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%
(加权) (加权)
边际中标利率 -- 5.26% -- 5.63% --
认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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