中国新债：国开行下周二增发债取消10年期品种，规模调减为至多200亿元

路透上海4月3日 - 中国国家开发银行 周四再次公告调减债券发行规模，其下周二(8日)将发行的增发债规模上限，由此前的280亿元人民币，调减至200亿元。具体债券方面，则取消了10年期品种的发行，仅保留一、三、五、七年四个期限。

刊登在中国债券信息网的调整发行公告称，根据当前市场形势，国开行将下周二将增发的一、三、五和七年期固息债发行规模调整为均不超过50亿元。

上述债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%。各品种均无兑付手续费。

国开行日前将今日下午招标的两期增发债规模上限，由100亿元调减至80亿元，其中三年和七年期各为40亿元。

下周二将招标各期债具体发行条款如下：

第7-10期增发债

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发行上限 均为50亿元

期限/计息方式 1/3/5/7年固息

招标时间 1/3年：4月8日9:30-10:30

5/7年：4月8日9:30-11:10

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 4月14日

起息日 4月8日

分销期 4月14日

上市日 1年：4月16日

3/5/7年：4月18日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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本周国开行第7-11期债招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率 4.76% 5.2462% 5.44% 5.6101% 5.67%

(加权) (加权)

边际中标利率 -- 5.26% -- 5.63% --

认购倍数 2.19 2.49 1.75 2.19 1.37(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 林高丽)