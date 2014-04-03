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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 14:38 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：关注中国政策调整

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* 澳元兑美元下跌0.39%，新西兰元兑美元回落0.40%，欧元兑日圆上涨0.16%，英镑兑美元升0.11%

* 美元兑印度卢比涨0.40%，日股日经指数收高0.84%，中国沪综指尾盘跌0.98%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.12%

* 中国政策调整窗口试探性打开，稳增长意图明显

* 英国央行总裁卡尼称可能会在下次大选前上调利率--报导

* 巴西央行连续九次升息至两年高位，称下次货币政策举措将取决于整体巴西经济如何发展 。(完)

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