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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 15:11 BJT

更正-香港个股：新鸿基委聘三家银行负责拆分旗下亚洲联合财务--消息

(因英文原文有误，第三段言论来自新鸿基公司，非“一位人士”)

路透香港4月3日 - 了解情况的消息人士周四告诉路透，新鸿基公司 委聘三家银行负责拆分其客户理财业务。

消息人士称，该公司已选择摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团(UBS)负责此次出售交易，拟分拆的亚洲联合财务估值预计为30亿美元左右。

该公司称，“可能将亚洲联合财务拆分上市的考虑仍处于初级阶段。”

摩根大通、摩根士丹利和瑞银均拒绝置评。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
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