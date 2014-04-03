更正-香港个股：新鸿基委聘三家银行负责拆分旗下亚洲联合财务--消息

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
(因英文原文有误，第三段言论来自新鸿基公司，非“一位人士”)
路透香港4月3日 - 了解情况的消息人士周四告诉路透，新鸿基公司 委聘三家银行负责拆分其客户理财业务。
消息人士称，该公司已选择摩根大通、摩根士丹利和瑞银集团(UBS)负责此次出售交易，拟分拆的亚洲联合财务估值预计为30亿美元左右。
该公司称，“可能将亚洲联合财务拆分上市的考虑仍处于初级阶段。”
摩根大通、摩根士丹利和瑞银均拒绝置评。(完) (编译 石冠兰 审校 张涛)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。