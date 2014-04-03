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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 20:47 BJT

表格：加拿大2月贸易顺差2.9亿加元，因出口大增

路透4月3日 - 加拿大统计局周四公布，该国2月贸易顺差为2.9亿加元(2.64亿美元)，1月贸易逆差修正为3.37亿加元。

2月出口增长3.6%至423.5亿加元，创下2008年8月来最高。当月进口升2.1%至纪录高位420.6亿加元。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):

2月 1月(修正值) 变动百分比(%) 1月(前值)

贸易收支 +0.290 -0.337 -- -0.177

出口 42.347 40.868 +3.6 40.645

进口 42.057 41.205 +2.1 40.822

路透调查的分析师平均预估加拿大2月贸易顺差为2亿加元。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
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