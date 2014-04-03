表格：加拿大2月贸易顺差2.9亿加元，因出口大增

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透4月3日 - 加拿大统计局周四公布，该国2月贸易顺差为2.9亿加元(2.64亿美元)，1月贸易逆差修正为3.37亿加元。
2月出口增长3.6%至423.5亿加元，创下2008年8月来最高。当月进口升2.1%至纪录高位420.6亿加元。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元):
2月 1月(修正值) 变动百分比(%) 1月(前值)
贸易收支 +0.290 -0.337 -- -0.177
出口 42.347 40.868 +3.6 40.645
进口 42.057 41.205 +2.1 40.822
路透调查的分析师平均预估加拿大2月贸易顺差为2亿加元。(完) (编译 王洋; 审校 白云)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
(本文作者王涛为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月27日 - 美国原油期货 在每桶48.88-50.04美元 区间之内看起来呈中性，只有脱离该区间才能预示出方向。 图表：http://tmsnrt.rs/2oL9gs7 该区间由2月23日高点54.94美元至3月22日低点47.01美元跌势的23.6 %和38.2%费波纳奇回档位组成。 可能存在向上趋势，因48.88美元附近似乎已构筑小双底。小时图平 滑异同移动平均线(MACD)背离进一步发出看涨信号。 若突破50.04美元，则可能上行至50.97美元，而若跌破48.88美元， 则可能跌至48.17美元。 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完 ) (编译 王颖；审校 张荻)
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。