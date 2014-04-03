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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 17:55 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间   主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)     
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*江苏金灌    10        7     4/4簿记建档    上限8.50%     AA      4/8-4/11   银河证券
投资发展集团    (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保)       
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*重庆市万盛   8       7      4/4簿记建档    上限8.50%     AA      4/8-4/14    渤海证券
经济技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金)       
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启东市城市   10       7      4/3簿记建档    上限8.50%     AA      4/4-4/9  中信建投证券
投资经营中心 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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永州零陵城投 18       7     4/1簿记建档         7.80%     AA 　　  4/2-4/8     财富证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有出让土地使用权提供担保)  
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遂宁川中经济  10       7     推迟发行       上限8.30%     AA-         --       银河证券
技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
         (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 

 (整理  吴芳；审校 丁淑琴)
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