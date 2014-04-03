《中国企业债发行日程表》--4月3日

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江苏金灌 10 7 4/4簿记建档 上限8.50% AA 4/8-4/11 银河证券 投资发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= *重庆市万盛 8 7 4/4簿记建档 上限8.50% AA 4/8-4/14 渤海证券 经济技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 启东市城市 10 7 4/3簿记建档 上限8.50% AA 4/4-4/9 中信建投证券 投资经营中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 永州零陵城投 18 7 4/1簿记建档 7.80% AA 4/2-4/8 财富证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有出让土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20