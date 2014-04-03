《中国企业债发行日程表》--4月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江苏金灌 10 7 4/4簿记建档 上限8.50% AA 4/8-4/11 银河证券 投资发展集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权进行抵押担保) ========================================================================================= *重庆市万盛 8 7 4/4簿记建档 上限8.50% AA 4/8-4/14 渤海证券 经济技术开发区 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 启东市城市 10 7 4/3簿记建档 上限8.50% AA 4/4-4/9 中信建投证券 投资经营中心 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 永州零陵城投 18 7 4/1簿记建档 7.80% AA 4/2-4/8 财富证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有出让土地使用权提供担保) ========================================================================================= 遂宁川中经济 10 7 推迟发行 上限8.30% AA- -- 银河证券 技术开发总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳；审校 丁淑琴)