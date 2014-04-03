《分析》濒临破产的中国房企沦为信贷风险的反面教材

兴润置业并未回覆路透电话，公司官网上列出在奉化的地址与营运据点不相符。

分析师指出，由于认为房价会加速上涨，许多其它企业也借入高利贷，利率有时高达20-30%。其中不乏炒家，有些公司打着营业用途名号发行债券，但募来的资金全拿去买房。

分析师担心，这些债券有些已经被打包成高收益理财产品，卖给了散户投资人。

“如果房价继续上涨，就不会有问题，”一家中型地产商的财务长表示。

在温州，房价已经连续31个月按月下跌，一部分就是因为房地产被用来作为企业贷款的抵押。

许多商人将房产作为抵押，取得高利率的商业贷款。温州市房地产行业协会执行会长陈骞指出，当生意遇到困难时，这些商人不得不卖掉房地产，导致房屋库存增多，进一步压低房价。

**调控松绑？**

几乎没有人认为政府会刻意让房价跌势扩大。毕竟房地产占了中国经济活动的16%左右。

楼市受到的金融冲击，很大一部分是中国人行去年透过短期货币市场打击影子银行和非正规贷款的间接影响。人行的这波行动已经结束，银行贷款利率又恢复下跌。

这代表即使中国当局表明愿意接受更多违约事件的发生，但实际上是在降低企业延展债务的成本。这或许可以提供短暂的喘息空间，但如果利率再度上升，房地产业进一步承压的风险也更大。