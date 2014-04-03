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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 22:01 BJT

美国数据：3月Markit服务业PMI终值升至55.3，但招聘步伐继续放缓

服务业持续增加招聘，但增长速度为2013年3月来最慢。3月就业分项指数终值为51.8，为连续第三个月下降，2月为51.9。

Markit的首席经济学家Chris Williamson表示，在历史水平上，调查数据符合每月增长13万的民间就业数字。

劳工部将在周五公布众所期待的3月非农就业报告。路透调查的分析师预计非农就业岗位将增加20万个，民间就业岗位增加19.5万个。

美国3月MARKIT综合采购经理人指数终值为55.7，初值为55.8，2月为54.1。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 白云)
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