中国新债：财政部下周五将招标发行280亿元固息国债，期限一年

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透上海4月3日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(11日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，期限一年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第七期国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
该期债4月14日开始计息，招标结束至4月16日进行分销，4月18日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”