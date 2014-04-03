欧洲个股：瑞信提高诉讼拨备金，以应对美国税务案

路透苏黎世4月3日 - 瑞士信贷 已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉。

瑞信在周四的年度报告中宣称，已经额外拨备4.25亿瑞郎（4.80亿美元），使得美国税务和证券法律事务的拨备总额达到8.95亿瑞郎。瑞信是瑞士第二大银行。

对于提高拨备金是否意味着美国税务争端案已接近和解，瑞信发言人拒绝置评。

瑞信正遭到美国司法部调查，美国多名参议员指控瑞信帮助美国客户采取多种策略逃税，比如：设立海外空壳公司，伪造签证申请，以及在苏黎世机场建立分支、以方便美国富人客户直接搭机抵达办理业务然后离开。

瑞信周四表示，在计入拨备金的影响后，将调降去年第四季和2013全年的业绩，调整后第四季为净亏4.76亿瑞郎。

瑞信在年度报告中称，诉讼拨备金的总额已经较一年前的11.6亿瑞郎提高了一倍，达到23.3亿瑞郎。（完）