欧洲个股：瑞信提高诉讼拨备金，以应对美国税务案

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透苏黎世4月3日 - 瑞士信贷 已提高拨备金，以用于和解一宗美国税务争端，避免因为帮助美国富人逃税而受到起诉。
瑞信在周四的年度报告中宣称，已经额外拨备4.25亿瑞郎（4.80亿美元），使得美国税务和证券法律事务的拨备总额达到8.95亿瑞郎。瑞信是瑞士第二大银行。
对于提高拨备金是否意味着美国税务争端案已接近和解，瑞信发言人拒绝置评。
瑞信正遭到美国司法部调查，美国多名参议员指控瑞信帮助美国客户采取多种策略逃税，比如：设立海外空壳公司，伪造签证申请，以及在苏黎世机场建立分支、以方便美国富人客户直接搭机抵达办理业务然后离开。
瑞信周四表示，在计入拨备金的影响后，将调降去年第四季和2013全年的业绩，调整后第四季为净亏4.76亿瑞郎。
瑞信在年度报告中称，诉讼拨备金的总额已经较一年前的11.6亿瑞郎提高了一倍，达到23.3亿瑞郎。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。