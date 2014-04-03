《汇市简讯》欧洲央行会议前，欧元料偏空

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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* 在国际货币基金组织(IMF)鼓励欧洲央行降息之后，欧元面临卖盘；稍晚欧洲央行召开会议
* 纽约盘低点为1.3753，亚洲盘低点为1.3754(上周两度触及1.3749低点)
* 欧洲央行是否放宽政策可谓一翻两瞪眼的赌局，让人不敢躁进
* 欧元/美元交易商在欧洲央行会议前仓位大致呈中性，或在1.38关卡作空(完)
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(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。