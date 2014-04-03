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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 15:09 BJT

《汇市简讯》欧洲央行会议前，欧元料偏空

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* 在国际货币基金组织(IMF)鼓励欧洲央行降息之后，欧元面临卖盘；稍晚欧洲央行召开会议

* 纽约盘低点为1.3753，亚洲盘低点为1.3754(上周两度触及1.3749低点)

* 欧洲央行是否放宽政策可谓一翻两瞪眼的赌局，让人不敢躁进

* 欧元/美元交易商在欧洲央行会议前仓位大致呈中性，或在1.38关卡作空(完)

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(编译 张明钧; 审校 杜明霞)
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