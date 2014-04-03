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货币新闻 | 2014年 4月 3日 星期四 15:27 BJT

《焦点》日本央行短观调查不佳，但料无碍于下周央行维持政策不变

因此黑田总裁料将强调日本正稳步迈向央行物价目标，暗示短期内不会有刺激举措出台。

日本央行的乐观基调，可能成为4月30日央行半年度报告中对经济及物价前景看法的基础。

许多分析师预计，考虑到去年最后一季国内生产总值(GDP)向下修正，日本央行料将把上财年经济成长率预估值2.7%往下调。

但央行可能维持物价上升预估，并预期消费通胀在未来年份将朝2%加速迈进，因其认为经济活络将推动薪资和物价上涨。

随着政府刺激通胀政策效应减退，去年第四季日本经济成长减速。分析师认为由于消费税增加，日本4-6月季度经济将萎缩，随后季度才会重现温和成长。

路透调查显示，分析师预计日本央行7月之前将再度放松政策，因核心消费者通胀能否进一步加快仍令人存疑。2月核心CPI为同比成长1.3%。(完) (编译 李春喜/张若琪/李婷仪 审校 田建华/艾茂林/石冠兰)
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