《焦点》日本央行短观调查不佳，但料无碍于下周央行维持政策不变

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
因此黑田总裁料将强调日本正稳步迈向央行物价目标，暗示短期内不会有刺激举措出台。
日本央行的乐观基调，可能成为4月30日央行半年度报告中对经济及物价前景看法的基础。
许多分析师预计，考虑到去年最后一季国内生产总值(GDP)向下修正，日本央行料将把上财年经济成长率预估值2.7%往下调。
但央行可能维持物价上升预估，并预期消费通胀在未来年份将朝2%加速迈进，因其认为经济活络将推动薪资和物价上涨。
随着政府刺激通胀政策效应减退，去年第四季日本经济成长减速。分析师认为由于消费税增加，日本4-6月季度经济将萎缩，随后季度才会重现温和成长。
路透调查显示，分析师预计日本央行7月之前将再度放松政策，因核心消费者通胀能否进一步加快仍令人存疑。2月核心CPI为同比成长1.3%。(完) (编译 李春喜/张若琪/李婷仪 审校 田建华/艾茂林/石冠兰)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。