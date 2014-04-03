离岸人民币：若两岸服贸没过，人民币存款利率将下调--台湾金管会主委

* 金管会主委称两岸服贸若没过，人民币存款利率恐下调

* 开放传统人民币保单促产品多元化有助台成离岸中心

* 点名两家保险公司脱法行为，将紧盯其人民币保单申请

路透台北4月3日 - 台湾金管会主委曾铭宗周四表示，两岸服务贸易协议通过后，即有千亿的人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度，有助于去化人民币资金；若没过，人民币存款相对没去路，相信人民币存款利率会往下调。

他今日在立法院财委会备询时并指出，开放传统人民币保单让产品多样化，将有助于推动台湾成为离岸人民币中心。

展望台湾人民币存款利率趋势，他说，“服贸是关键!”目前台湾银行业一年期人民币存款利率普遍约2%左右，但仍有少数银行以年息逾3%的高利吸收人民币，明显优于台币一年期定存利率的1.3%。

此前台湾疯存人民币，但因近期人民币走贬而失利，对此曾铭宗认为，这就是一种外币存款，有一段时间是澳币、纽币很热，随着汇率及利率的变动，人民会去做选择。

他并指出，现在台湾银行业人民币去化主要有四种方式，包括承作人民币放款；投资点心债、宝岛债；投资大陆银行间的债券市场以及转存陆银。

台湾央行此前公布，至今年2月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,470.51亿元，较前月成长约15.2%。

曾铭宗周三曾提出三大理由支持两岸服务贸易协议尽速通过，其中包括服贸对银行、证券等台湾金融业有非常好发展空间，若没过证券银行受伤也最深。他并呼吁反服贸学生尽快离开立法院、赶快回到学校，让立法院回归正常运作。

自3月18日反服贸学生占领立法院以来，这场抗争活动愈演愈烈。上周日数十万名群众涌向台湾总统府前，表达对政府黑箱处理两岸服务贸易协议的不满，并要求将协议自立法院退回行政院。

**点名两家保险公司传统人民币保单涉脱法行为**

此外，曾铭宗还公开点名本次取得首波传统人民币保单资格的中国人寿 及中信金控 旗下中国信托人寿首张保单内容相对简单、第二张则相对复杂，略有脱法行为，这两家保险公司的人民币保单将改为张张核准制。

根据金管会规定，每家保险公司的第一张传统人民币皆须送审，第二张起不是新型态即采备查制。因此他认为，这两家保险公司有脱法的行为，将针对这两家公司人民币保单采核准制，其他公司则维持原议。

台湾金管会周二公布首波开放传统人民币保单名单，共计六家，包括新光人寿、中国人寿、中信金控旗下中国信托人寿、国泰人寿、富邦人寿及全球人寿。