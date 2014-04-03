东欧情势：俄罗斯要求北约对于在东欧的活动给个说法

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，等待北大西洋公约组织(NATO)对于在东欧的活动给个说法。
“我们已经向NATO提出问题。我们不只在等待答复，同时也希望其答复能够完全基于对我们所同意的准则的尊重，”拉夫罗夫在与哈萨克斯坦外长举行联合记者会时表示。
他称俄罗斯有权在境内调动部队，而目前在乌克兰边境的军队将会在完成军事演习后回到常驻基地。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
这道支撑由上行c浪的50%费波纳奇预测位构成，此浪为始于2016年12月15日低点1,122.35美元的三浪周期的第三浪。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。