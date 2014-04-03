东欧情势：俄罗斯要求北约对于在东欧的活动给个说法

路透莫斯科4月3日 - 俄罗斯外长拉夫罗夫周四表示，等待北大西洋公约组织(NATO)对于在东欧的活动给个说法。

“我们已经向NATO提出问题。我们不只在等待答复，同时也希望其答复能够完全基于对我们所同意的准则的尊重，”拉夫罗夫在与哈萨克斯坦外长举行联合记者会时表示。