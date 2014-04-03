路透调查：印度卢比兑美元一年后料略贬至62.00，主因经济仍低迷

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
的确，新政府将面临与现任政府同样的难题--通胀和借贷利率高企，工业生产疲弱和需求低迷。
执政的国大党领导的联合政府一直遭受严厉批评，因其推行关键改革不力，已经伤及经济增长和投资者人气。
交易商也猜测，印度央行近期在持续买入美元来巩固外汇储备，或是以此限制本币升值。
印度央行总裁拉詹在一档电视节目上表示，卢比兑美元“大幅”走强至每美元45或50会伤及出口，不过他也表示，央行允许卢比有“一定的波动空间”。
印度央行周二宣布维持8%的政策利率不变，并称如果通胀继续向目标水准回落，预计近期不会进一步收紧政策。
据路透调查的华尔街顶尖分析师称，美联储可能会在2015年下半年升息。那也将有助于美元上涨，同时压低印度卢比。
“长期来看，美联储的政策转变将利好美元，那就是我们认为卢比将出现走软迹象的最重要原因，”Wells Fargo Securities的外汇策略主管Nick Bennenbroeck表示。(完) (编译 张若琪/洪曦/朱晓军；审校 张明钧/李婷仪/杜明霞)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。