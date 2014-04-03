路透调查：印度卢比兑美元一年后料略贬至62.00，主因经济仍低迷

的确，新政府将面临与现任政府同样的难题--通胀和借贷利率高企，工业生产疲弱和需求低迷。

执政的国大党领导的联合政府一直遭受严厉批评，因其推行关键改革不力，已经伤及经济增长和投资者人气。

交易商也猜测，印度央行近期在持续买入美元来巩固外汇储备，或是以此限制本币升值。

印度央行总裁拉詹在一档电视节目上表示，卢比兑美元“大幅”走强至每美元45或50会伤及出口，不过他也表示，央行允许卢比有“一定的波动空间”。

印度央行周二宣布维持8%的政策利率不变，并称如果通胀继续向目标水准回落，预计近期不会进一步收紧政策。

据路透调查的华尔街顶尖分析师称，美联储可能会在2015年下半年升息。那也将有助于美元上涨，同时压低印度卢比。

“长期来看，美联储的政策转变将利好美元，那就是我们认为卢比将出现走软迹象的最重要原因，”Wells Fargo Securities的外汇策略主管Nick Bennenbroeck表示。(完) (编译 张若琪/洪曦/朱晓军；审校 张明钧/李婷仪/杜明霞)