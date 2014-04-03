西班牙数据：3月服务业PMI升至54.0，连续五个月处于荣枯分水岭之上

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
“西班牙服务业在3月显示出更多改善迹象，服务业活动PMI和新业务指数都再次强劲上升。”Markit分析师Andrew Harker说道。
“不过，各公司仍然不得不提供折扣优惠来拉动销售，并且继续裁员，这意味着距离持续性复苏还有一段路要走。”
3月服务业就业再度萎缩，除了在1月恢复增长外，2008年2月起每个月都呈现收缩。（完）
(编译 石冠兰/高琦 审校 张明钧/张涛)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20