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市场报道 | 2014年 4月 3日 星期四 15:30 BJT

西班牙数据：3月服务业PMI升至54.0，连续五个月处于荣枯分水岭之上

“西班牙服务业在3月显示出更多改善迹象，服务业活动PMI和新业务指数都再次强劲上升。”Markit分析师Andrew Harker说道。

“不过，各公司仍然不得不提供折扣优惠来拉动销售，并且继续裁员，这意味着距离持续性复苏还有一段路要走。”

3月服务业就业再度萎缩，除了在1月恢复增长外，2008年2月起每个月都呈现收缩。（完）

(编译 石冠兰/高琦 审校 张明钧/张涛)
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