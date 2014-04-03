亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一个月低位，受需求疑虑和油价下跌打压

金属期市：期铜波动不大，中国制造业增幅料放缓
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
一位在曼谷的交易员表示：”人气疲弱，因投资者担心中国的需求下滑，此外油价疲弱也拖累胶价。“
中国国务院周三举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。
布兰特原油仍处于105美元下方，且接近五个月低位，市场预期利比亚供应将上升，此前该国政府接近与叛军就重启油港达成一项协议。
上海期交所主力9月期胶合约 跌240元人民币，收报每吨15,425元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤181.8美分，跌3.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/张若琪)
路透墨尔本4月27日 - 伦铜周四小幅下跌，因市场不太关注特朗普政 府的减税计划，关注焦点转移至中国制造业，中国4月制造业增速料将放 缓。
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。