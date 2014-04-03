版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 15:33 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一个月低位，受需求疑虑和油价下跌打压

一位在曼谷的交易员表示：”人气疲弱，因投资者担心中国的需求下滑，此外油价疲弱也拖累胶价。“

中国国务院周三举行常务会议，决定扩大小微企业所得税优惠政策实施范围，同时将政策截止期限延长一年到2016年底。

布兰特原油仍处于105美元下方，且接近五个月低位，市场预期利比亚供应将上升，此前该国政府接近与叛军就重启油港达成一项协议。

上海期交所主力9月期胶合约 跌240元人民币，收报每吨15,425元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月5月合约 最新报每公斤181.8美分，跌3.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 艾茂林/王洋; 审校 高琦/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐