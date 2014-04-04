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货币新闻 | 2014年 4月 4日 星期五 09:15 BJT

中国公开市场：一级交易商下周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

路透上海4月4日 - 业内人士周五透露，中国人民银行公开市场一级交易商下周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限包括14天和28天，逆回购包括七天和14天。

公开市场一级交易商一般于周一和周三上报当周公开市场需求，因清明节假期因素，4月7日(下周一)为公众假日， 因此下周一的一级交易商上报需求提前至本周五。

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

下周公开市场将有合计2,320亿元正回购到期，无逆回购、央票到期。

一般上报需求具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但上周四在时隔两周后再度重启14天正回购(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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