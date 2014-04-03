中国债市：IRS上行，受正回购量略高预期且现券疲弱影响

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透北京4月3日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四上行，因公开市场正回购操作规模略高过预期，财税缴款临近但央行回笼资金态度坚决，致谨慎情绪进一步升温，且早盘现券收益率多攀高亦对IRS有推动。
不过交易员们称，今日实际资金面情况仍偏向宽松，七天回购利率还有小幅下行，有助IRS午后收窄升幅。
”IRS早盘上行先是受到公开市场操作的影响，之后现券(收益率)也被往上打，IRS追随现券。“上海一银行交易员称，”不过今天资金还是不错的，fixing也不高，所以下午IRS又回来一些。“
他认为，今日正回购的量还是超过预期，”大家觉得可能对冲掉到期，(单日)再有一点点净回笼就完了，但400亿这个量可不小，感觉央行的态度还是挺强硬的。“
七天回购定盘利率 今日报4.12%，低于上日的4.23%。
面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。
中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
------------------------------------------------------------------------------------
今日 4.2900/4.3975 4.3675/4.4525 4.5388/4.6175 4.6700/4.7625 4.6392/4.9267
上日 4.2887/4.3980 4.3340/4.4147 4.4887/4.5720 4.6210/4.7070 4.5971/4.8709
------------------------------------------------------------------------------------
变动 +0.0013/-0.0005 +0.0335/+0.0378 +0.0501/+0.0455 +0.0490/+0.0555 +0.0421/+0.0558
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2014年2月人民币IRS成交的名义本金总额约1,958亿元，较1月的2,852亿元下降逾三成。(完) (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20