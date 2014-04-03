中国债市：IRS上行，受正回购量略高预期且现券疲弱影响

路透北京4月3日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周四上行，因公开市场正回购操作规模略高过预期，财税缴款临近但央行回笼资金态度坚决，致谨慎情绪进一步升温，且早盘现券收益率多攀高亦对IRS有推动。

不过交易员们称，今日实际资金面情况仍偏向宽松，七天回购利率还有小幅下行，有助IRS午后收窄升幅。

”IRS早盘上行先是受到公开市场操作的影响，之后现券(收益率)也被往上打，IRS追随现券。“上海一银行交易员称，”不过今天资金还是不错的，fixing也不高，所以下午IRS又回来一些。“

他认为，今日正回购的量还是超过预期，”大家觉得可能对冲掉到期，(单日)再有一点点净回笼就完了，但400亿这个量可不小，感觉央行的态度还是挺强硬的。“

七天回购定盘利率 今日报4.12%，低于上日的4.23%。

面对本周银行间充裕的流动性，中国央行利用“长枪短炮”搭配的回笼工具组合，坚持了近期调控资金面在适当水平，避免过于泛滥的操作态度，致当周公开市场虽有千亿人民币到期，但仍未扭转春节后持续净回笼的趋势，且量级较上周仅缩窄约三成半。

中国银行间市场主要质押式回购加权利率 周四稳中有跌。交易员称，央行本周在公开市场净回笼量呈缩减态势，难撼当前资金宽泛局面，除隔夜品种加权利率持稳外，七天及以上期限大多回落。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2900/4.3975 4.3675/4.4525 4.5388/4.6175 4.6700/4.7625 4.6392/4.9267

上日 4.2887/4.3980 4.3340/4.4147 4.4887/4.5720 4.6210/4.7070 4.5971/4.8709

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变动 +0.0013/-0.0005 +0.0335/+0.0378 +0.0501/+0.0455 +0.0490/+0.0555 +0.0421/+0.0558

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。