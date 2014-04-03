台湾汇市：台币微收贬结束连八升，随股市暂且观望

* 台币连续结束连八升略收贬，周线仍收升0.56% * 午后外资卖汇需求仍大，限缩台币贬幅 * 下周实质交投暂看30.2-30.4 路透台北4月3日 - 台币兑美元 周四在长假之前微幅收贬，结束先前连八升， 本周则收升0.56%。交易员指出，台币主要跟随韩元走弱，惟午后外资仍有不小的卖汇需求 ，台币的贬幅受限。 他们并称，周五金融市场因公共假期休市一日，当日美国也要公布非农就业数据，这令 市场观望气氛稍浓。只不过，外资加码台、韩股市动作持续，虽然台股 在长假之前 稍做观望，但受惠外资汇入令台币贬幅受限。 展望下周，若外资汇入力道稍强，台币汇价不排除向30.200靠拢；另一方面，若台股走 势反转向下，台币则可能出现明显走贬，惟台币贬至30.400将获支撑。 〞下午外资的汇入没有停，只是进口商有积极的出来买，挡在这里。〞一位民营银行交 易员表示，台币汇价逢30.250-30.300附近吸引了不少进口商买汇；目前看来，只要股市不 变盘，外资汇入的力道应该还在。 部分交易员认为，外资持续汇入预料是看好台湾的景气将跟随着美国反弹，因而看好台 股走势；其二是由于中国持续调整内部结构，成长较低，部分资金自中国撤出，加码台湾。 今日台币实质交易区间主要在30.260-30.310，上日则在30.255-30.331。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略 微扩大；一个月远汇报价 尾盘在30.240/30.250左右，上日纽约盘收在30.240 。 台湾股市 周四微幅收跌，长假前结束连三日涨势。下周台股指数料将维持高档 震荡格局。证交所资料显示，外资及陆资在台股买超72.35亿台币，自3月21日以来至今已是 连续第10个交易日买超，共计买超691.07亿台币 韩元兑美元 周四在国内市场下滑，因美国3月民间就业数据令人振奋，美元获坚 实买需。韩元兑美元 收报1,057.9，较上日跌0.1%。韩国证交所公布，截至0720G MT，外资当日在韩国股市 买超3,425亿韩元的股票。连续买超七个交易日，期间累计 买超规模为1.86万亿(兆)韩元(17.6亿美元)。 **外资汇入力道料渐次缓和** 针对下周的汇市发展，一位外商银行交易人士表示，外资过去二周已持续汇入台湾、加 码股市，虽然短期内不致发生大转折，不过预期外资加码力道将渐次减少。 她指出，本波外资同步加码韩股及台股，令两地的股汇市双涨，台股方面，外资也看好 本地年底将有大型选举的题材，政策做多有利股市。在外资汇入推升近期汇价下，预料台币 汇价交易大区间可能略微上移至30.200-30.400。 她补充表示，台币先前在30.4-30.5的地方整理颇久，预期若因外资汇出往贬值方向， 也不易贬破30.4-30.5的价位。 另外一位外商银行交易员称，若是美国非农就业数据强劲，不排除风险胃纳上升推升股 市。只不过，她也认为，时序步入第二季后，随着现金股利的发放及进入出口淡季，预料台 币走势将偏软。 本周余日全球重要经济事件与数据包括： 4/3(四)：意法德英和欧元区3月服务业PMI、美国3月Markit服务业PMI终值、美国3月IS M非制造业指数、澳洲央行总裁史蒂文斯讲话、英国财政大臣欧思邦就预算发表讲话、欧洲 央行管理委员会委员会议，随后宣布利率决定并召开新闻发布会、欧洲央行总裁德拉发表讲 话。 4/4(五)：台湾金融市场休市一天、美国3月非农就业数据、英国央行金融稳定执行理事 霍尔丹将在LBS资产管理大会上讲话。 下周重大数据及经济事件： 4/7(一)：台湾3月消费者物价指数(CPI)；日本2月同时指标和领先指标；台湾3月出口 数据；欧元区4月Sentix投资者信心指数；日本2月经常帐。美国圣路易斯联储总裁布拉德就 美国经济和货币政策发表讲话；欧洲央行执委莫尔许就监管发表讲话。 4/8(二)：美国费城联储总裁普洛瑟发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔 就货币政策和经济状况发表讲话；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔就货币政策和经济 状况发表讲话； 英国2月工业生産；韩国3月失业率。 4/9(三)：英国央行货币政策会议(至4月10日)；美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布3 月利率会议记录；巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)，与会演 讲者包括多位美联储和欧央行官员；澳洲4月消费者信心；德国2月贸易收支；美国2月批发( 趸售)库存和销售；韩国3月进出口物价； 4/10(四)：中国3月进出口贸易数据；美国3月进出口价格；美国一周请领失业金数据； 日本3月企业物价指数；韩国央行利率决议。 4/11(五)：中国3月CPI；中国3月工业生产者出厂价格指数；美国3月生产者物价指数(P PI)终值；美国路透/密西根大学4月消费者信心指数初值。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.380 30.375 30.260-30.399 30.390 6.34 8.68 元太外汇经纪公司 30.368 30.360 30.276-30.390 30.370 3.49 4.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.205/-0.175 -0.210/-0.185 (完)