表格: 人民币兑美元汇率短期盘整后料继续温和升值--路透调查

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微走低，随美债区间偏跌惟交投不积极
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透北京4月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元即期 近 期料在6.20元附近维稳盘整，二季度间重拾升值之旅，六个月后料升值至 6.05元，2015年一季度时有望升至6.0元关口。 欲浏览相关路透调查稿件,请点击 以下为本次路透调查结果: 一个月后 三个月后 六个月后 一年后 中值 6.20 6.13 6.05 6.00 平均值 6.18 6.13 6.07 6.01 最小值 6.12 5.99 5.98 5.84 最大值 6.26 6.30 6.20 6.16 调查数 20 30 29 29 机构名称 澳新银行 6.190 6.150 6.120 6.050 巴克莱 6.200 6.150 6.080 6.050 德国巴伐利亚银行 - 6.100 6.070 6.000 BMO资本市场 6.130 6.130 6.130 6.070 美银美林 - 6.030 6.020 5.950 三菱东京日联银行 - 6.130 6.010 5.890 北京金融衍生品研究 6.200 6.150 6.050 5.900 院 广发银行 6.200 6.200 6.100 6.000 招商银行 6.260 6.150 6.000 6.150 花旗 - 6.300 - 6.080 Deka Bank 6.200 6.180 6.150 6.100 德意志银行 - 6.080 6.030 5.980 高盛 - 6.100 6.080 6.050 芬兰商业银行 6.120 6.080 6.050 6.000 汇丰 6.120 6.080 6.030 5.960 摩根大通 - 6.080 6.000 5.930 宝盛银行 6.200 6.130 6.060 6.010 麦格理 6.220 6.300 6.100 - 马来亚投资银行 6.157 6.050 6.050 6.050 瑞穗实业银行 6.220 6.100 6.000 5.980 摩根士丹利 6.140 5.990 5.990 5.840 法海外贸银行 - 6.190 6.160 6.060 Nordea - 6.050 6.000 5.975 华侨银行 6.223 6.235 6.138 5.943 苏皇 6.150 6.090 5.980 5.840 加拿大丰业银行 6.150 6.060 6.020 5.940 St.George Bank 6.160 6.120 6.110 6.070 联合信贷集团 6.220 6.200 6.180 6.150 富国银行 6.220 6.220 6.200 6.160 西太平洋银行 - 6.070 6.040 5.980 注: ~为未提供数据.(完) (整理 李然; 审校 黄凯)
路透台北4月27日 - 台湾指标五年期公债106/5殖利率周四早盘微幅走低。交易员表示，美国指标10年公债殖利率昨日小跌，带动盘初台债主流券殖利率跟进区间偏跌，惟交投意愿并不积极。
路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20