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亚洲 | 2014年 4月 3日 星期四 17:57 BJT

表格: 人民币兑美元汇率短期盘整后料继续温和升值--路透调查

路透北京4月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元即期 近
期料在6.20元附近维稳盘整，二季度间重拾升值之旅，六个月后料升值至
6.05元，2015年一季度时有望升至6.0元关口。
    
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   以下为本次路透调查结果: 
    
                     一个月后   三个月后  六个月后  一年后
               中值    6.20       6.13      6.05     6.00
             平均值    6.18       6.13      6.07     6.01
             最小值    6.12       5.99      5.98     5.84
             最大值    6.26       6.30      6.20     6.16
             调查数     20         30        29       29
      机构名称                                         
 澳新银行              6.190     6.150     6.120     6.050
 巴克莱                6.200     6.150     6.080     6.050
 德国巴伐利亚银行        -       6.100     6.070     6.000
 BMO资本市场           6.130     6.130     6.130     6.070
 美银美林                -       6.030     6.020     5.950
 三菱东京日联银行        -       6.130     6.010     5.890
 北京金融衍生品研究    6.200     6.150     6.050     5.900
 院                                                 
 广发银行              6.200     6.200     6.100     6.000
 招商银行              6.260     6.150     6.000     6.150
 花旗                    -       6.300       -       6.080
 Deka Bank             6.200     6.180     6.150     6.100
 德意志银行              -       6.080     6.030     5.980
 高盛                    -       6.100     6.080     6.050
 芬兰商业银行          6.120     6.080     6.050     6.000
 汇丰                  6.120     6.080     6.030     5.960
 摩根大通                -       6.080     6.000     5.930
 宝盛银行              6.200     6.130     6.060     6.010
 麦格理                6.220     6.300     6.100       -
 马来亚投资银行        6.157     6.050     6.050     6.050
 瑞穗实业银行          6.220     6.100     6.000     5.980
 摩根士丹利            6.140     5.990     5.990     5.840
 法海外贸银行            -       6.190     6.160     6.060
 Nordea                  -       6.050     6.000     5.975
 华侨银行              6.223     6.235     6.138     5.943
 苏皇                  6.150     6.090     5.980     5.840
 加拿大丰业银行        6.150     6.060     6.020     5.940
 St.George Bank        6.160     6.120     6.110     6.070
 联合信贷集团          6.220     6.200     6.180     6.150
 富国银行              6.220     6.220     6.200     6.160
 西太平洋银行            -       6.070     6.040     5.980
         
    注: ~为未提供数据.(完)

 (整理 李然; 审校 黄凯)
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