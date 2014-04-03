表格: 人民币兑美元汇率短期盘整后料继续温和升值--路透调查

路透北京4月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元即期 近 期料在6.20元附近维稳盘整，二季度间重拾升值之旅，六个月后料升值至 6.05元，2015年一季度时有望升至6.0元关口。 欲浏览相关路透调查稿件,请点击 以下为本次路透调查结果: 一个月后 三个月后 六个月后 一年后 中值 6.20 6.13 6.05 6.00 平均值 6.18 6.13 6.07 6.01 最小值 6.12 5.99 5.98 5.84 最大值 6.26 6.30 6.20 6.16 调查数 20 30 29 29 机构名称 澳新银行 6.190 6.150 6.120 6.050 巴克莱 6.200 6.150 6.080 6.050 德国巴伐利亚银行 - 6.100 6.070 6.000 BMO资本市场 6.130 6.130 6.130 6.070 美银美林 - 6.030 6.020 5.950 三菱东京日联银行 - 6.130 6.010 5.890 北京金融衍生品研究 6.200 6.150 6.050 5.900 院 广发银行 6.200 6.200 6.100 6.000 招商银行 6.260 6.150 6.000 6.150 花旗 - 6.300 - 6.080 Deka Bank 6.200 6.180 6.150 6.100 德意志银行 - 6.080 6.030 5.980 高盛 - 6.100 6.080 6.050 芬兰商业银行 6.120 6.080 6.050 6.000 汇丰 6.120 6.080 6.030 5.960 摩根大通 - 6.080 6.000 5.930 宝盛银行 6.200 6.130 6.060 6.010 麦格理 6.220 6.300 6.100 - 马来亚投资银行 6.157 6.050 6.050 6.050 瑞穗实业银行 6.220 6.100 6.000 5.980 摩根士丹利 6.140 5.990 5.990 5.840 法海外贸银行 - 6.190 6.160 6.060 Nordea - 6.050 6.000 5.975 华侨银行 6.223 6.235 6.138 5.943 苏皇 6.150 6.090 5.980 5.840 加拿大丰业银行 6.150 6.060 6.020 5.940 St.George Bank 6.160 6.120 6.110 6.070 联合信贷集团 6.220 6.200 6.180 6.150 富国银行 6.220 6.220 6.200 6.160 西太平洋银行 - 6.070 6.040 5.980 注: ~为未提供数据.(完) (整理 李然; 审校 黄凯)