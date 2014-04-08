更正-表格: 人民币兑美元汇率短期盘整后料继续温和升值--路透调查（4月3日）

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(表中机构名应为“法国外贸银行”) 路透北京4月3日 - 路透调查显示，人民币兑美元即期 近 期料在6.20元附近维稳盘整，二季度间重拾升值之旅，六个月后料升值至 6.05元，2015年一季度时有望升至6.0元关口。 欲浏览相关路透调查稿件,请点击 以下为本次路透调查结果: 一个月后 三个月后 六个月后 一年后 中值 6.20 6.13 6.05 6.00 平均值 6.18 6.13 6.07 6.01 最小值 6.12 5.99 5.98 5.84 最大值 6.26 6.30 6.20 6.16 调查数 20 30 29 29 机构名称 澳新银行 6.190 6.150 6.120 6.050 巴克莱 6.200 6.150 6.080 6.050 德国巴伐利亚银行 - 6.100 6.070 6.000 BMO资本市场 6.130 6.130 6.130 6.070 美银美林 - 6.030 6.020 5.950 三菱东京日联银行 - 6.130 6.010 5.890 北京金融衍生品研究 6.200 6.150 6.050 5.900 院 广发银行 6.200 6.200 6.100 6.000 招商银行 6.260 6.150 6.000 6.150 花旗 - 6.300 - 6.080 Deka Bank 6.200 6.180 6.150 6.100 德意志银行 - 6.080 6.030 5.980 高盛 - 6.100 6.080 6.050 芬兰商业银行 6.120 6.080 6.050 6.000 汇丰 6.120 6.080 6.030 5.960 摩根大通 - 6.080 6.000 5.930 宝盛银行 6.200 6.130 6.060 6.010 麦格理 6.220 6.300 6.100 - 马来亚投资银行 6.157 6.050 6.050 6.050 瑞穗实业银行 6.220 6.100 6.000 5.980 摩根士丹利 6.140 5.990 5.990 5.840 法国外贸银行 - 6.190 6.160 6.060 Nordea - 6.050 6.000 5.975 华侨银行 6.223 6.235 6.138 5.943 苏皇 6.150 6.090 5.980 5.840 加拿大丰业银行 6.150 6.060 6.020 5.940 St.George Bank 6.160 6.120 6.110 6.070 联合信贷集团 6.220 6.200 6.180 6.150 富国银行 6.220 6.220 6.200 6.160 西太平洋银行 - 6.070 6.040 5.980 注: ~为未提供数据.(完) (整理 李然; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha